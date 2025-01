Sabalenka troppo forte, Badosa si arrende: Aryna in finale agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Aggiudicatasi le ultime due edizioni dell'Australian Open battendo nel 2023 Elena Rybakina e nel 2024 Zheng Qinwen, per il terzo anno di fila Aryna Sabalenka vola in finale a Melbourne. Nel primo Slam della stagione, la numero uno del mondo e del seeding non lascia scampo a Paula Badosa, battuta con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 26 minuti di gioco.