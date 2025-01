Sabalenka show, frase su Sinner virale: "Pensavo il suo segreto fossero le carote!"

MELBOURNE (Australia) - Aryna Sabalenka domina Paula Badosa nella semifinale degli Australian Open 2025 e mette nel mirino il 3° titolo consecutivo nella terra dei canguri. La tennista bielorussa è diventata la terza giocatrice negli ultimi dieci anni ad aver vinto almeno 20 match di singolare in uno stesso torneo dello Slam dopo Serena Williams (Us Open e Wimbledon) ed Iga Swiatek (Roland Garros) sua potenziale avversaria sabato, le sue parole nell'intervista post-partita a Jelena Dokic: "Giocare un’altra finale qui sarà un grande privilegio: darò tutto quello che ho perché mi piace tantissimo giocare davanti a voi. Non avrei mai sognato tutto questo".

Sul primo set

"Non so come sono riuscito a farlo girare non pensavo nemmeno di riuscire a vincerlo quel terzo game. E’ stata una partita difficilissima perché giocavo contro un’amica, ed anche se ero felice di ritrovarla di nuovo a questi livelli volevo anche vincere. E sono davvero contenta di essere ancora in gara".

Sull'amicizia con la spagnola

"Beh, dopo esserci affrontate le prime due volte abbiamo affrontato il problema, ci siamo parlate e spiegate. Così riusciamo a restare amiche dopo il match, a prescindere dal risultato. Siamo grandi amiche, sono molto felice di vederla esibirsi al meglio. Spero che dopo tutto questo voglia ancora essere mia amica. Mi piacerebbe andare presto a fare shopping insieme, e prometto di pagare tutto quello che vuole”.