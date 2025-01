Vagnozzi, il mostro Sinner e il futuro no: “Mia moglie non sarebbe contenta”

"Sinner aveva mal di testa e mal di pancia"

Meglio di così, in ogni caso, era onestamente difficile cominciare. C'è stato soltanto un piccolo incidente di percorso - il malore durante gli ottavi con Rune - che però è già alle spalle. «Al mattino Sinner aveva un po' di mal di testa e mal di pancia, non si sentiva al top. Abbiamo preferito non fare riscaldamento e non sprecare energie, ma non si trattava comunque di nulla di preoccupante. Per andare avanti in questi tornei così lunghi bisogna anche imparare a gestire i momenti: sappiamo quanto Jannik sia veloce ad apprendere dalle sconfitte o dagli errori», ha raccontato Vagnozzi. Prima di uno sguardo alla semifinale di domani («contro Ben Shelton ci sono stati match complicati in passato, sarà una partita molto diversa da quella contro De Minaur in cui Jannik è entrato in modalità mostro») l’ex coach di Cecchinato racconta un episodio curioso dell’Australian Open 2024. Come da lui stesso ammesso in questi giorni, Sinner adora dormire. Al punto che, una volta, gli è capitato di non sentire la sveglia. «Jannik è un vero dormiglione. L’anno scorso, prima del match contro Baez, non ha sentito la sveglia ed è sceso tardi. Noi eravamo lì pronti che lo aspettavamo e abbiamo dovuto fargli velocemente dei panini per colazione. Poi però lui è entrato in campo e ha dominato il primo set, vincendolo 6-0 e prendendo a pallate il suo avversario. Finché dorme non ci preoccupiamo!». E allora, se basta così poco... sogni d’oro Jannik!