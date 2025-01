Djokovic, colpo di scena agli Australian Open: ritiro e Zverev in finale

Il dieci volte vincitore dell'Australian Open , Novak Djokovic , alla ricerca del record di 25 titoli del Grande slam, si è ritirato in semifinale a Melbourne contro il numero 2 al mondo Alexander Zverev . Mentre il 27enne tedesco aveva appena vinto il primo set al tie-break, il 37enne serbo n.7 in Atp è andato a dirgli che non avrebbe potuto continuare una partita che aveva iniziato con una fasciatura ingombrante sulla coscia sinistra , dopo essersi infortunato mercoledì nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz .

Il ritiro di Djokovic

In una conferenza stampa lo stesso Djokovic aveva dichiarato di essere preoccupato per il suo infortunio, che ha definito simile a quello subito ai muscoli posteriori della coscia agli Australian Open del 2023. Djokovic è stato fischiato dal pubblico della Rod Laver Arena e ha ricevuto il sostegno di Zverev, che ha chiesto agli spettatori di smetterla di fischiarlo. I due giocatori si sono impegnati in un'intensa battaglia durata 1 ora e 20 minuti, col serbo che è riuscito a salvare cinque palle break sul suo servizio spingendo il suo avversario al tiebreak. Sul 6/5 per Zverev, Djokovic ha mandato al volo la palla in rete regalando il primo set al suo avversario. Il tedesco non aveva mai battuto Djokovic in uno slam e domenica avrà dunque una terza possibilità di vincere un titolo del Grande slam, dopo aver perso le finali degli Us Open 2020 e del Roland Garros 2024. L'avversario si deciderà con la sfida tra il numero 1 al mondo Jannik Sinner e l'americano Ben Shelton.