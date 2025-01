Zverev: "Fischi a Djokovic, ma per cortesia. Sinner? Come una farfalla..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Clima surreale alla Rod Laver Arena di Melbourne: perso il primo set al tie-break e bloccato da un dolore lancinante Novak Djokovic si ritira in semifinale all'Australian Open. Il pubblico non la prende bene e inizia a fischiarlo, un comportamento di certo poco leale e riconoscente nei confronti di un campione assoluto come il serbo. Zverev, infatti, nell'intervista postpartita in campo prende subito le difese dell'ex numero uno: "Per cortesia, non fischiate un giocatore che esce dal campo in questo modo. Nole negli ultimi 20 anni ha dato tutto e ha vinto questo torneo una volta con strappo addominale, un'altra volta con uno strappo alla coscia. Rimane uno degli amici più cari del circuito, mi ha sempre aiutato tanto. Lui ha vinto questo torneo 10 volte e avrebbe voluto lottare fino alla fine".