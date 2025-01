Sinner: "Non so come ho fatto. A breve il problema maggiore non ci sarà più"

Sull'intervento del fisioterapista in campo, Sinner ha affermato: "C'era tensione, qualche piccolo crampo, però anche lui secondo me stava soffrendo. Cercavo di spostarmi il più possibile e di essere aggressivo. Queste partite si possono anche allungare, tre set in due ore e mezza non è poco. Sono felice di aver chiuso in tre set". Jannik affronterà Zverev in finale domenica 26 gennaio: "Partita difficilissima, abbiamo avuto tante sfide equilibrate, tutto può succedere. È un giocatore incredibile ed è alla caccia del suo primo titolo Slam, ci sarà grande tensione ma è bello essere di nuovo in questa posizione. Domenica sarà una giornata speciale e me la godrò".

Sinner in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Sinner ha parlato della sua crescita costante e non solo: "Siamo atleti, lavoriamo molto, facciamo tanti sacrifici e ci svegliamo tutte le mattine con un obiettivo molto preciso, ma allo stesso tempo dobbiamo avere un buon bilanciamento, perché c’è anche una vita al di fuori dal tennis. Gli affetti, gli amici, la vita privata e le persone che ti vogliono bene: è stato un periodo nel quale, per tutte le cose che sono successe, ho fatto fatica a bilanciare questi due aspetti della mia vita mentre quest’anno ho intenzione di gestirli meglio, per fortuna tra poco il problema più importante non ci sarà più. Siamo tennisti professionisti, giochiamo bene a tennis e cerchiamo di migliorare il nostro sport, però non dobbiamo sopravvalutarci, siamo delle persone che sanno fare bene il loro lavoro ma non cambiamo il mondo, anche se sicuramente abbiamo un grande impatto nei confronti dei ragazzi più giovani”. Su come sia cambiato l'atteggiamento degli altri nei suoi confronti, Sinner risponde: “Non lo so, forse non sono la persona giusta a cui fare questa domanda. Probabilmente c’è più attenzione nei miei confronti, perchè il numero 1 è sempre sotto la lente d’ingrandimento. Però poi in campo l’avversario è solo uno”.