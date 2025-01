Sinner: "Tensione e crampi, non so come ho fatto. Zverev è a caccia"

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner torna a giocarsi il titolo degli Australian Open per il 2° anno consecutivo, il numero 1 al mondo ha sconfitto in semifinale Ben Shelton e domenica difenderà il successo dell'anno scorso contro Alexander Zverev, le sue parole nell'intervista post-partita ai microfoni di Jim Courier: "Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open. Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande - aggiunge - È stato un set molto duro e cruciale. Il primo set è importantissimo, ti dà un po' di fiducia. Eravamo entrambi un po' tesi, sono soddisfatto di come ho gestito le emozioni e felice di essere di nuovo in finale".