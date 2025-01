Pietrangeli: "Sinner bravo, fortunato e...noioso". Binaghi attacca Djokovic

Binaghi: "Djokovic? Una caduta di stile"

Così invece il presidente della Fit, a cui non sono andate giù le dichiarazioni dell'ex leader della graduatoria mondiale, che in conferenza stampa non ha esitato ad augurarsi che possa essere Zverev ad aggiudicarsi il titolo in palio a Melbourne: "Direi che è stata una grande caduta di stile per Djokovic. Chiudere una carriera in questo modo è poco edificante: augurandosi che dei due finalisti ne vinca uno, tra l'altro nei confronti di Jannik che è un ragazzo esemplare. Non gli fanno onore le dichiarazioni di fine match. Vincere è difficile ma confermarsi di più? Questo principio è quello che accaduto con la Schiavone - ha aggiunto - che vinse il primo Roland Garros e perse in finale il secondo. Ma non era numero 1 del mondo, non aveva già vinto due Slam, come Jannik, non aveva dominato la stagione precedente e non aveva 23 anni. Credo sia un caso differente. Zverev certo è un grande giocatore e arriva fresco", ha concluso Binaghi.