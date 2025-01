Tennis: la finale Sinner-Zverev in chiaro sul Nove. La posizione di Sky

TORINO - Si stanno rincorrendo le voci in merito alla possibilità che la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev sia trasmessa domenica 26 gennaio alle 9.30 italiane non soltanto su Eurosport 1, ma pure in chiaro. Un anno fa il match andò in onda a pagamento, mentre ora è stata valutata l'eventualità di trasmettere la partita in modalità free sul canale Nove di proprietà di Warner Bros Discovery, la stessa di Eurosport. Ebbene sì, c'è l'ufficialità: Sinner-Zverev 'andrà' sul Nove. Ma non basta