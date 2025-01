Sinner secondo Cahill e Vagnozzi: “Non è a prova di proiettile. Zverev? Una bestia”

"Alexander fisicamente è una bestia, ha lavorato molto sul suo fisico, è un grande atleta e ha un ottimo record nei match al quinto set. Sarà un match tattico e sappiamo che non sarà facile fare danni al suo gioco. Abbiamo un rispetto enorme per lui, vincerà il migliore, chi si farà trovare più pronto. Si affrontano il numero 1 e il numero 2 del mondo...è la finale perfetta”. Così Darren Cahill e Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner , presentando la finale degli Australian Open contro Alexander Zverev dopo la semifinale vinta dall'azzurro contro Ben Shelton . “Per Jannik sono state due settimane molto complicate - spiega il coach italiano - , ha avuto grandi difficoltà l’altro giorno con Rune e ancora oggi contro un ottimo Shelton. Ha gestito nel migliore dei modi tutte queste difficoltà, ha lottato su ogni punto e non ha mai mollato un game. Per tutti questi motivi è di nuovo in finale in questo torneo”.

Le parole di Cahill

“Non è mai facile difendere uno Slam per la prima volta in carriera - aggiunge il coach australiano - Ci sono molte cose da dover gestire e noi non potremmo essere più orgogliosi di lui per il modo in cui le ha gestite, sia in campo sia fuori. Il modo in cui ha affrontato le avversità e la resilienza… straordinarie per un ragazzo di 23 anni. E’ molto giovane ma a volte sembra più saggio di noi… Non siamo sorpresi di vederlo di nuovo in finale, il suo livello è altissimo oramai da mesi, ma qui in Australia sembra essere ancor più forte”.