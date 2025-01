Djokovic tifa Zverev, Sinner ascolta e reagisce da numero uno: “Non c’è alcuna…”

Sinner e la replica a Djokovic

L'altoatesino, che in semifinale ha eliminato l'americano Bel Shelton, informato delle dichiarazioni di Djokovic non ha battuto ciglio e con grande eleganza ha commentato: "Sì, ci sta, loro sono amici, si conoscono già da molto molto tempo. Non c'è nessuna cattiveria nei miei confronti, quindi è tutto a posto. Sascha ha già avuto possibilità di vincere uno Slam, domenica tutto può succedere. Do solo il meglio di me stesso, poi vediamo cosa ne esce". Il 23enne di San Candido, dunque, ha confermato ancora una volta la grande umiltà e lo stile che lo contraddistingue non solo in campo ma anche davanti ai microfoni.

