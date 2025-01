“Sta giocando come Federer”: ecco Bernet, lo svizzero che ha vinto l’Australian Open junior

Bernet, Federer e il rovescio a una mano

Il gioiello svizzero ha poi raccontato di aver incontrato il suo idolo Federer una sola volta in occasione degli Us Open 2024 e ha detto: “Non so se mi chiamerà, certo che mi piacerebbe parlargli di nuovo. Ma è molto impegnato, mi piacerebbe fare una chiacchierata con lui ma non me l'aspetto ora". Sul rovescio ad una mano. "Mi stavo allenando con il mio allenatore nel club, facevo fatica con rovescio a due mani, lui per scherzo mi ha detto: prova con una mano sola. Mi è venuto subito naturale. Amo giocare sull'erba. Ma direi che sono al meglio sui campi in cemento. Che farò ora? Tornerò ad allenarmi".