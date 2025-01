Djokovic adesso fa tenerezza, corretto il tiro: “Una reazione vergognosa”

MELBOURNE (AUSTRALIA) - È durata solo un set la semifinale dell'Australian Open tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. Sconfitto al tiebreak, il serbo ha deciso di alzare bandiera bianca a causa da un infortunio che, punto dopo punto, lo ha condizionato limitandolo nei movimenti. Il 37enne di Belgrado, che detiene il record di successi sul cemento di Melbourne con dieci affermazioni, inseguiva il 25° titolo Slam, ma di fronte al problema fisico si è dovuto arrendere. La sua decisione, però, è stata fortemente criticata dal pubblico sugli spalti, che ha accompagnato la sua uscita dal campo con fischi e buu ingenerosi nei confronti di un campione come Nole. Un comportamento subito criticato dallo stesso Zverev e che ha portato la stampa australiana a schierarsi al fianco dell'ex numero uno al mondo, in netto contrasto a quanto avvenuto prima della semifinale contro il tedesco per via degli allenamenti saltati come possibile pretattica.