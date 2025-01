Panatta scatenato: "Shelton in difesa fa ridere. Djokovic? Ma quale strappo”. E su Sinner-Zverev...

Panatta: "Slam mediocre, si salvano in pochi"

Queste le parole del vincitore del Roland Garros '76: "Shelton non c’ha i colpi per tirare sassate. Da fondocampo non c’ha le sassate. Poi con quel dritto tutto aperto. Perché non gli insegnano a girare un po’ la spalla? E non è che Sinner abbia giocato chissà che. Shelton ha vinto il primo set con Sinner che ha giocato al 60%. Pensa che margine che ha contro uno che arriva in semifinale di uno Slam con le maglie colorate e l’educazione e l’atteggiamento di un lord di Oxford. Shelton si batte da solo. La finale? Guardando oltre la classifica, finalmente c’abbiamo un giocatore che può impensierire Sinner e fargli giocare una partita vera. Finora ha scherzato come il gatto con il topo. La cosa che mi sconcerta è che non ci sono giocatori. L’alternativa era Alcaraz o Djokovic. Gli altri dovrebbero fare un torneo per conto loro di pre qualificazione e poi Sinner e gli altri che li aspettano in semifinale. Perché così non ci sono più match. Dovrebbero fare un rodeo, senza cavalli se possibile, per conto loro. Ma anche se poi li incontrano fanno il solletico. Ma è evidente che sia così. In difesa Shelton fa ridere, hai visto quante palle ha sbagliato nel secondo scambio?"