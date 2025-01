Bolelli-Vavassori ko, finale amara per l'Italia: trionfano Heliovaara-Patten

Nulla da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il tandem azzurro esce sconfitto dalla finale contro la coppia numero 6 del seeding formata dal finlandese Harry Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Sul campo centrale della Rod Laver Arena, i campioni del mondo in carica si arrendono al termine di un match combattuto oltre ogni previsione con il finale di 7(18)-6(16), 6(5)-7(7), 6-3. Sfuma dunque il sogno di aggiungere in bacheca il primo major dopo il titolo conquistato ad Adelaide e le due finali perse all'Australian Open e al Roland Garros dello scorso anno. Domenica 26, Italia di nuovo in campo con Sinner che difenderà il titolo contro Zverev.