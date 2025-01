Djokovic polemico, zittisce tutti con un post: "Per gli esperti di infortuni"

"Ho pensato di lasciare questa informazione qui per tutti gli 'esperti' di infortuni sportivi là fuori". Non senza un velo di polemica, Novak Djokovic risponde a tutti coloro i quali, in questi giorni, hanno commentato il suo infortunio nei quarti vinti contro Alcaraz al termine di un lungo medical time-out, ripresentatosi poi contro Zverev in semifinale, con il conseguente ritiro che non gli permetterà di giocarsi il trofeo degli Australian Open contro l'azzurro Jannik Sinner.