Sinner-Zverev, LIVE finale Australian Open: segui la sfida in diretta  

MELBOURNE (Australia) - In scena alla Rod Lever Arena di Melbourne la finale degli Australian Open 2025 tra il campione in carica Jannik Sinner ed Alexander Zverev .

10:33

Game 1st set Sinner: 6-3 (46')

Momento di chiudere il set e Sinner non si scompone: ace (15-0), durissimo scambio vinto (30-0), punto a rete da doppista (40-0) ed ace gioco 1° set!

10:30

BREAK SINNER, 5-3!

Sinner ritrova la risposta e nuovamente si porta sullo 0-30, il tedesco piazza la prima vincente (15-30) ma poi è fantastico Sinner che legge bene le idee di Zverev e ancora un recupero su palla corta vale il 15-40: tre ottime prime del tedesco salvano le palle break e valgono il vantaggio tedesco ma Jannik resta lì. Alla terza parità arriva la terza palla break con un passante lungolinea magico di Sinner ma anche questa annullata. Quarta parità e quarta palla break (errore rovescio), Jannik risponde alla prima e vince lo scambio con Zverev costrttio a giocare e sbagliare una volée scomoda

10:18

Sinner di forza per il 4-3

Sul 30-30 prima vincente scambio vinto da Jannik

10:14

Zverev in scioltezza, 3-3

Tre ace nel game e Zverev questa volta non suda ai vantaggi tenendo la battuta a 15

10:09

Anche Sinner ai vantaggi per il 3-2

Galvanizzato dal game precedente Zverev vince il primp punto sul servizio di Sinner ma l'azzurro piazza 3 punti consecutivi vincendo due duri scambi (40-15). Zverev non si arrende e porta il game ai vantaggi dove Jannik ha la meglio (game da 10 punti)

10:00

Zverev salva 2 palle break e pareggia sul 2-2

Due ottime risposte di Sinner valgono lo 0-30, Zverev accorcia ma poi folle palla corta con Jannik che non si fa pregare per il 15-40: servizio vincente e servizio-dritto per annullare le palle break e ai vantaggi ha la meglio

9:55

Sinner impeccabile per il 2-1

Ancora con la prima di servizio Jannik si porta 30-0, vince di forza lo scambio per andare 40-0 e chiude servizio-dritto

9:52

Risponde Zverev: 1-1

Buon primo turno anche per il tedesco tenuto a 15

9:49

Sinner, ottimo avvio: 1-0

L'azzurro tiene il servizio a 0 grazie ad un ace e 2 prime vincenti

9:40

Tennisti in campo: il sorteggio

Sinner e Zverev hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento. Il sorteggio viene vinto dal tedesco che decide fa servire Sinner

9:36

Sinner-Zverev: gli scontri diretti

Si tratta della 6ª sfida in carriera tra i due con il tedesco che comanda 4-2 ma è la prima finale tra i due con l'azzurro che ha vinto l'ultima sfida nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati l'anno scorso.

9:35

Sinner-Zverev: l'attacco della Bild all'azzurro

Dopo il supporto di Novak Djokovic anche la stampa tedesca spinge Alexander Zverev nella conquista del primo titolo Slam in carriera pungendo il tennisa azzuro

9:30

Preparazione

Jannik Sinner e Alexander Zverev ancora negli spogliatoi, ultime fasi di preparazione prima di entrare in campo: esercizi di concentrazione per il numero 1 del mondo con Marco Panichi

Rod Lever Arena, Melbourne