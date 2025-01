Sinner batte anche Federer, Zverev furioso: Jannik record all'Australian Open

Nuovo record per Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo, fresco vincitore del secondo Australian Open consecutivo , si è ritagliato un altro angolo nella storia del tennis, raggiungendo un traguardo finora appartenuto a Roger Federer . Il campione azzurro, sceso sul campo centrale della Rod Laver Arena per difendere il titolo nella finale dell'Australian Open contro il "vice" Alexander Zverev , ha completato la striscia da primato di 22 set vinti consecutivi contro un top 10. Tra questi, De Minaur e Zverev affrontati nel corso dell'Happy Slam. Nel dettaglio: Medvedev (6-1, 6-4), Djokovic (7-6, 6-3), De Minaur (6-3, 6-4), Fritz (6-4, 6-4), Medvedev (6-3, 6-4), Ruud (6-1, 6-2), Fritz (6-4, 6-4), De Minaur (6-3, 6-4), De Minaur (6-3, 6-2, 6-1) e per ultimi quelli della finale di Melbourne 2025 (6-3, 7-6, 6-3).

La disperazione di Zverev

Numeri che hanno fatto girare la testa al numero 2 Atp, che dopo avere visto l'avversario andare a segno con la complicità del nastro nel corso del secondo set (sul punteggio di 4-4), ha ceduto alla pressione dopo la fine del parziale. Come riportato dalle immagini, il tedesco ha scaraventato la racchetta al suolo per la disperazione. Una reazione che dimostra come il leader del ranking mondiale sia ormai un tritacarne anche per i primi 10. Il record sottratto a Federer può inoltre valere come giusta risposta alle sparate del Bild sul caso Clostebol pubblicate alla vigila del match.