Sinner non si rassegna, una cosa non gli va giù: "Proverò a convincerti"

Nell'intervista ad Eurosport: "Venire da campione in carica hai ancora più pressione addosso, però me la godo. Ogni partita è stata difficile e la finale ha una pressione ancora più dura.Immagino sia una giornata difficilissima per Sasha. Aveva già disputato alcune finali in slam, io ho avuto fortuna nel tie-break del secondo e del terzo con il nastro. E io ho aperto. So cosa sta provando, ho provato anche a incoraggiarlo, però non è semplice in questi momenti. Parlando di me stesso, molto soddisfatto. Sappiamo quanto lavoriamo per questo e quindi apprezzo tutto quello che hanno fatto nuovamente".

Sulla partita

"Sono partito bene, sentivo bene la palla. Il secondo set poteva andare anche in maniera diversa, lui ha servito bene quando ho avuto le palle break. E nel terzo sono andato a caccia del break, poi cercavo di tenere la battuta. Sì, ho servito molto bene, molto felice".

Self control

"Nel tennis può succedere, però nella mia testa so che in qualsiasi momento posso giocare meglio. Insomma, venivo qui senza aver giocato partite in questa stagione, quindi non sapevo esattamente cosa sarebbe potuto accadere. Volevo mantenere la concentrazione.Nella mia testa so di essere molto ben preparato per delle battaglie e ce l'ho fatta".

Dove va la coppa?

"Il mio appartamento a Monte Carlo è piccolo. Questa rimane al sicuro a casa dei miei genitori e sono molto più tranquillo se è lì. Un messaggio per i miei genitori? Vuoi parlare in tirolese se vuoi o in italiano come preferisci? Devono imparare l'inglese, migliorarlo. Sanno benissimo quanto sia importante per me coinvolgerli, condividere.Mio fratello è qui questa volta, è straordinario. Ma tutte le persone che sono del mio paese, è un paese così piccolo, e vincere un trofeo del genere, io voglio condividerlo con loro".