Zverev, l'abbraccio di Sinner e le lacrime davanti a tutti: "Sei troppo forte"

"Fa schifo stare qui e non potere toccare il trofeo. Congratulazioni a Sinner. Sei il numero 1 e non di poco. Te lo sei meritato". Così Alexander Zverev , intervenuto durante la cerimonia di premiazione dell'Australian Open, che ha visto il campione in carica Jannik Sinner replicare il trionfo del 2024 e aggiungere in bacheca il terzo slam in carriera. Al Rod Laver Arena, il numero 2 al mondo si è arreso in 3 set con il punteggio finale di 6-3, 7(7)-6(4), 6-3. Una sfida che oltre a valere un nuovo primato per l'altoatesino , ha visto il tedesco cedere alla pressione e scaraventare la racchetta a terra. I segni dello sconforto sono apparsi ancora più visibili sul palco, dove il 2 volte vincitore dell'Happy Slam ha provveduto a incoraggiarlo.

Zverev: "Non so se riuscirò mai a vincere"

Queste le parole di Zverev, che non ha esitato a riconoscere all'avversario il merito del secondo trionfo consecutivo."Speravo di potere essereì piu competitivo. Ma sei troppo forte, è molto semplice. Complimenti, te lo sei meritato. Tu e il tuo team. Fate davvero un ottimo lavoro. Nessuno merita questo titolo più di te. Ringrazio anche il mio di team. Ci stiamo provando ma sono io che non sono abbastanza forte. Apprezzo tutto il vostro lavoro e quello che avete fatto, dall'infortunio alla caviglia fino al mio ritorno in finale di uno slam. Senza di loro non sarei qui. Ringrazio il direttore di gara, secondo me il migliore al mondo. Cerca sempre di farci sentire a nostro agio. Merita tutti i nostri elogi anche per organizzare il migliore torneo al mondo secondo me. Ringrazio il pubblico, è stato eccezionale con me. Queste due settimane mi avete sostenuto fino alla fine. Pensavo di avere una possibilità e invece ecco qui. Non so se ci riuscirò mai, ma ci proverò ancora e ancora". Il bilancio dei precedenti fra Zverev e Sinner si aggiorna ora con 3 successi dell'azzurro e 4 per il tedesco.