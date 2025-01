Sinner, champagne in conferenza e la risposta sulla Wada: "Difficile dirlo"  

"Sono molto orgoglioso"

"Sono molto orgoglioso, è difficile da descrivere. Sono successe molte cose fuori dal campo che forse non sapete, cose che è difficile bloccare quando entri in campo, ma ho al mio fianco un team che crede sempre in me. Questo per me è più importante di qualsiasi altra cosa. Quando vado in campo cerco di concentrarmi sul match, sono consapevole che la partita può durare tre, quattro o cinque ore, ma è una situazione che oggi ho molto sotto controllo" ha aggiunto Sinner.