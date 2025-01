L’omaggio di Sinner a Kobe Bryant: cosa ha indossato durante la premiazione

MELBOURNE (Australia) - Ci sono coincidenze che fanno venire i brividi, specie quando coinvolgono grandi campioni dello sport. E così, il trionfo - il secondo consecutivo - di Jannik Sinner a Melbourne negli Australian Open è avvenuto, ironia del destino, nell'anniversario della morte , per un tragico incidente in elicottero a Calabasas , in California, dell'ex fuoriclasse del basket Kobe Bryant , oltre che di sua figlia Gianina e di altre sette persone a bordo del mezzo.

Il gesto di Sinner per Bryant

Ci ha sicuramente pensato lo stesso Sinner che, al momento della premiazione dopo aver 'strapazzato' Alexander Zverev in soli tre set, si è presentato con delle scarpe speciali. Precisamente, le 'Nike Air Force 1 Low Retro QS Bryant', un modello in pelle bianca con dettagli che ricordano la divisa casalinga dei Lakers. Il gesto di Jannik ha fatto il giro del mondo: del resto, in tanti, in ogni angolo del pianeta, ricordano bene quel maledetto 26 gennaio 2020 che ha 'scippato' agli appassionati di basket e non solo un mito assoluto di questo sport.