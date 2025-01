Capolavoro Sinner: Jannik come Mondrian. E ormai con tutti gli altri c’è un abisso!

Sinner e il tocco dell'artista

Così ha fatto Sinner, andando a cogliere il terzo frutto del suo viaggio negli Slam contro un tennista, Sascha Zverev, di grandi doti fisiche e balistiche, ma impreparato a cogliere gli sviluppi della costruzione tennistica che il numero uno gli stava proponendo. Non c’era spazio per il duello rusticano fine a se stesso, aveva senso solo la costruzione di un tennis in grado di offrire infinite traiettorie verso l’approdo finale, il rendez vous con la vittoria. Un tennis capace di raccogliere insieme la semplicità dell’esecuzione e la profondità delle intenzioni, divergente quel poco da se stesso per non essere mai uguale, e in grado di mostrare in quanti modi sia possibile operare scelte migliori dell’avversario, senza derogare dall’obiettivo fissato. Nasce così un match quasi privo di errori. Una finale che poche volte mi era capitato di osservare, nello svolgimento, e anche nel punteggio, tra due atleti a loro modo vicini come Sinner e Zverev. Due che prendono le mosse da un tennis di grande vigore, di estrema potenza e vitalità, simile per molti aspetti, se Sinner non l’avesse popolato di nuove indicazioni, e arricchito di mille particolari. Sono stato spettatore di svariate finali terminate con punteggi simili.