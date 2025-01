Djokovic lo snobba, Nadal scrive in italiano: le reazioni al trionfo di Sinner

Inesorabile. Come un finale già scritto, come un destino già noto, come voleva ogni (poco scaramantica, perché ormai travolge anche quella) previsione della vigilia, Jannik Sinner si riconferma campione a Melbourne, vincendo il suo secondo Australian Open consecutivo. La vittoria dell'incontrastato n. 1 del mondo permette all'Italia di scrivere nuove pagine di storia sul libro del tennis mondiale. Se a qualcuno fosse rimasto qualche dubbio, Sinner è ormai inconfutabilmente il giocatore più forte che il nostro paese abbia mai visto: a soli 23 anni Jannik ha già vinto tre Slam, superando Nicola Pietrangeli e diventando l'azzurro più coronato nei Major. "I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando!" - ha scherzato la leggenda nativa di Tunisi, che continua a seguire Sinner in barba ai suoi 91 anni. "Jannik si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori: spero che la gente smetta di pensare che io ce l'abbia con lui. Qualcuno ha detto che rosicavo, ma figuriamoci" ha detto all'Ansa Pietrangeli. Poi aggiunge: "Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c'è trippa per gatti".