“Retrogusto di doping”: l’ennesima lezione di Sinner a chi straparla a vanvera

TORINO - Di fronte a un attacco tanto agghiacciante quanto inappropriato, come quello della Bild nei confronti di Jannik Sinner, non sarebbe corretto ricondurre il tutto al più classico dei “chi vince esulta e chi perde rosica”. Anzitutto, perché a perdere non è stato il collega del quotidiano tedesco, ma Alexander Zverev. Un campione vero, dentro e fuori dal campo, come ha dimostrato a fine partita quando ha definito Jannik “un giocatore di un altro pianeta”. E poi, perché quanto pubblicato dalla Bild - prima e dopo la finale - più che un’innocente provocazione, ha l’aria di una vera e propria presa di mira nei confronti del talento altoatesino. "La finale degli Australian Open è coperta da un’ombra di doping - si legge nel pezzo di Sebastian Kayser, inviato a Melbourne -, e il fatto che Sinner sia in una finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli Us Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena. Nonostante sia risultato positivo a due test, Sinner ha potuto continuare a giocare senza essere squalificato e ha persino vinto gli Us Open. E sconcertante è il fatto che non se ne sia più parlato da molto tempo e che Sinner possa vincere allegramente anche in Australia come se nulla fosse successo. Sinner dovrà solo comparire davanti al Tas di Losanna per l’udienza il 16 e 17 aprile - continua il giornalista tedesco -. Rischia una squalifica fino a due anni. Le regole dell’Itia sono in contrasto con le normative degli altri sport, dove i casi di doping diventano pubblici in tempi relativamente brevi. Zverev sarebbe già da tempo il numero 1 del mondo se il caso Sinner non fosse stato messo sotto il tappeto. Potrebbe diventarlo se Sinner venisse squalificato".