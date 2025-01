Sinner e la cena dopo il trionfo: “È stato un momento molto bello”. Su Zverev...

Sinner e l'abbraccio a Zverev

Il numero uno del ranking mondiale torna anche sull'abbraccio e le parole di incoraggiamento per Zverev, l'avversario battuto in finale, sconfitto per la terza volta su tre in una sfida che metteva in palio un major. "Per noi giocatori il dolore per una sconfitta è più forte della gioia per una vittoria, siamo sempre più attaccati alle cose che non riusciamo a fare - ha concluso Sinner -. Per Sascha era un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo. Merita più di tutti di vincere uno Slam".