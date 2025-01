Sinner annuncia: "Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare”. Quale torneo salterà  

Jannik Sinner non parteciperà al torneo di Rotterdam. Il numero 1 al mondo, reduce dal secondo trionfo consecutivo all'Australian Open , non scenderà in campo all'Atp 500 olandese per difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro Alex De Minaur - trionfo che in quell'occasione gli consentì di raggiungere il terzo posto nella graduatoria mondiale - . A comunicarlo è l'organizzazione dell'Abn Ambro Open sul proprio sito ufficiale, che riporta le dichiarazioni dello stesso campione azzurro, il cui ritorno in campo è così previsto per l'Atp di Doha (debutto assoluto) che dal 2025 è stato elevato alla categoria 500. L'evento qatariota avrà inizio il 17 febbraio con finale in programma il 25.

Il comunicato dell'Abn Ambro Open

Questo il comunicato del torneo: "Il vincitore del 51° ABN AMRO Open, Jannik Sinner, non difenderà il titolo al torneo che avrà inizio sabato prossimo. Il campione dell'Australian Open ha deciso di non partecipare in quanto ritiene di non avere recuperato la condizione fisica in seguito alla finale di Melbourne". Queste invece le dichiarazioni del campione azzurro: "Dopo essermi consultati con il mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho tanti ricordi legati alla vittoria dello scorso anno davanti al fantastico pubblico a Rotterdam. Spero di tornare presto. Auguro a Richard e a tutta la sua squadra un grande evento". Così invece il direttore del torneo Richard Krajicek: "Gli Australian Open sono stati lunghi e difficili per Jannik. È un vero peccato sia per lui che per noi che i suoi sforzi gli impediscano di partecipare a Rotterdam". Nella nota dell'organizzazione, anche l'annuncio del ritiro causa infortunio del bulgaro numero 11 Atp Grigor Dimitrov, già costretto a rinunciare al torneo di Brisbane. Inoltre, con il ritiro di Sinner, la testa di serie numero 1 dell'Atp 500 sarà Carlos Alcaraz.