Zverev e Sinner insieme in aereo, il post di Sascha: “Almeno questa volta…"

DUBAI (Emirati Arabi) - Jannik Sinner si appresta a godersi il successo agli Australian Open, il tennista azzurro infatti ha ufficializzato il forfait dal torneo di Rotterdam per prendersi un po' di riposo e tornare in azione a Doha (17 febbraio) . Relax meritato per il numero 1 del mondo che conferma l'intensione di scremare il calendario selezionando con cura i tornei ai quali partecipare. Sinner che quindi giocherà sul cemento a differenza del suo avversario in finale a Melbourne, infatti Alexander Zverev scenderà in campo sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Buenos Aires.

Sinner-Zverev, il trionfo della sportività

Oltre al successo in campo il tennista azzurro ha mostrato tutta la sua classe nel por-partita nei confronti dell'avvilito Zverev. Il tennista tedesco ha perso la sua terza finale Slam (su 3) in carriera e nella cerimonia della premiazione si è lasciato andare alle emozioni. Le lacrime di Zverev non sono passate inosservate da Jannik che lo ha subito consolato con un abbraccio e con delle splendide parole riportate da Sacha: "Ero abbastanza giù, molto provato. Penso che lui l'abbia visto. Ha detto che sicuramente solleverò uno di questi trofei nella mia carriera, perché sono troppo bravo per non farlo. Queste sono le sue parole".

Sinner ha poi rincarato nel momento dell'intervista: "Una giornata complicata, anche per il tuo team e la famiglia. Siete un gruppo stupendo e tu sei un giocatore straordinario. Sappiamo quanto sei forte come giocatore e come persona. Continua a lavorare duro e potrai sollevare uno di questi trofei molto presto". Sinner che è tornato a parlare della situazione di Zverev anche nell'intervista del lunedì in occasione dello shooting con il trofeo ribadendo come sia sempre complicato fronteggiare il dolore della sconfitta.