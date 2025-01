Sinner, angelo fuori dal campo e diavolo dentro: come ha festeggiato

Il calendario di Sinner

Sotto la pioggia Jannik è tornato anche sulla consolazione a Zverev, ammettendo quanto sia più difficile per un giocatore convivere con la sconfitta: "Per noi giocatori il dolore per una sconfitta è più forte della gioia per una vittoria, siamo sempre più attaccati, purtroppo, alle cose che non riusciamo a fare. È un nostro difetto. Per Sascha era un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo. Merita più di tutti di vincere uno Slam". Poi l'attenzione a un bambino, sotto un albero secolare e a fianco dello Yarra River. Si chiama Leo, origini italiane, Jannik lo ha messo subito a proprio agio dicendogli “parli l’italiano meglio di me”. "È speciale svegliarsi con questo trofeo, assaporare ogni tipo di clima in un sol giorno. La pressione? A volte non è facile da gestire, ma ti spinge a tirare fuori il meglio. La cosa importante è concentrarti su di te e divertirti con quello che fai. E quando sono giù, cerco di trovare sempre una soluzione perché so che nel tennis non è finita fino a quando la partita non è finita, tutto può cambiare. A volte bisogna essere anche fortunati". Elegante e disponibile fuori, un diavolo di computer in campo. Che del resto la sua minaccia l’aveva già lanciata ai rivali il giorno prima: "Sono felice, ma ora devo migliorare sulla terra". Il percorso è disegnato. Doha dal 17 al 22 febbraio per restare sul cemento all’aperto e giocare un torneo diverso. Poi un’esibizione a Las Vegas con Zverev, Fritz e Tommy Paul. E il Sunshine double, Indian Wells dal 5 al 16 marzo e Miami dal 19 al 30. Poi la terra, Montecarlo, finalmente Roma e il Roland Garros, aspettando il verdetto del Tas dopo l’udienza del 16-17 aprile.