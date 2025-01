“Lo ha ammesso anche Zverev! Dominio Sinner, sembra Serena Williams…”

Sinner, il Grande Slam e Paolini...

L’ha impressionata Sinner in finale?

«Ha dominato e l’ha ammesso anche Zverev, dicendo che Jannik è stato migliore di lui in tutto e per tutto. Lo ha demolito, e Zverev è comunque n. 2 del mondo: Sinner mi ha impressionato per com’è riuscito di nuovo a gestire la pressione. Non è così scontato, anche se ormai siamo abituati a vederlo vincere vince sempre. Non è così: ci vuole testa, servono una maturità e una mentalità da campione. Lui però è un fenomeno sotto tutti i punti di vista, pur rimanendo un ragazzino. Ha poco più di 20 anni, bisogna tenerlo a mente».



Forse è un po’ prematuro, ma ha chance di fare il Grande Slam?

«Sicuramente sarà difficile, ma per lui niente è impossibile! Quindi perché no?».



Questo Sinner le ricorda un po’ una delle migliori versioni di Serena Williams, così dominante con le dirette concorrenti?

«Sì, ormai sono gli altri a temere Jannik. La rivalità con Alcaraz non c’è stata, Zverev ha perso tre set a zero senza nemmeno una palla break. Ha giocato male contro Rune, ma ha vinto lo stesso. È stato un dominio, un po’ come quando giocava Serena: ai tempi d’oro non ce n’era per nessuno. Non a caso è stata n. 1 del mondo per diversi anni».



Tranne nel 2015…

«Le ho rovinato una cosa molto grande a cui lei teneva… Credo di averle dato una mazzata notevole! Mi è rimasto molto impresso il calore del pubblico: mi hanno voluto bene, mi hanno preso in simpatia. È stata una gioia incredibile, la più grande della mia carriera. Ci ho messo un po’ a realizzare quello che avevo fatto, a dieci anni di distanza lo apprezzo ancora di più. È stato un miracolo!».



Il torneo di Jasmine Paolini le ha lasciato un po’ l’amaro in bocca?

«Un po’ di amaro in bocca l’ha lasciato: a me, agli italiani, ma soprattutto a lei stessa. Le aspettative erano altissime e la pressione dopo due finali Slam e il n. 4 del mondo è notevole. Non è che ora però debba arrivare sempre in finale: è inevitabile, la delusione c’è, però una sconfitta al terzo turno ci può stare. Ora dev’essere brava a resettare e a pensare ai prossimi tornei, perché ha già dimostrato di essere forte».



Lei che può parlare per esperienza diretta, ci spiega quanto quanto è importante che Jasmine continui a giocare il doppio?

«Per me non deve assolutamente rinunciare al doppio. È difficilissimo gestire le energie, ma l’ha aiutata in modo pazzesco anche per il singolare. Ha al suo fianco una figura come Errani, che con la sua esperienza è utilissima: sono sicura che l’abbia aiutata anche a gestire certe esperienze in singolare. Credo sarebbe un errore smettere di giocare in doppio, anche perché lei e Sara sono tra le coppie più forti del mondo».