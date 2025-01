Sinner, il Tas è l’unico avversario: quando arriva la sentenza sul caso doping

Sinner, la partita più importante si gioca in tribunale

Insomma sulle rive del Lago Lemano si giocherà la partita più importante non solo della stagione, ma dell'intera carriera del n.1 del mondo, atteso da un'autentica Pasqua di passione. Il suo destino è nelle mani di Jacques Radoux, ex tennista lussemburghese presidente del panel che lo giudicherà, di fatto l'ago della bilancia perché gli altri due componenti sono nominati dalle parti: Ken Lalo, 66enne avvocato israeliano noto per la sua inflessibilità nei casi di doping, designato dalla Wada, e Lord John Dyson, 81 anni, già membro della Corte Suprema britannica nonché membro di Sport Resolutions, scelto dal team che difende l'altoatesino. "Ho grande fiducia nel Tas, la situazione non è in discussione perché è già stata chiarita nei minimi particolari e accettata dalla Wada - le parole del presidente Fitp, Angelo Binaghi, ai microfoni di ‘La Politica nel pallone’, trasmissione di Radio Rai condotta da Emilio Mancuso -. Credo che la giustizia trionferà. Ci vuole un giudizio sensato, ragionevole, che non solo ribadisca quel che è successo ma lo inquadri in un contesto complessivo che deve tracciare una linea per il futuro". E gli amanti del tennis sperano proprio abbia ragione.