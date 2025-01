Sinner, il no a Mattarella non convince e fa discutere: riecco le polemiche

Il grosso rischio

E ancora le Atp Finals, i tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati e Shanghai), le vittorie nei “500” di Rotterdam e Halle, che portano tutte la firma del numero uno, il “1000” a Dubai di Jasmine e le vittorie nel Tour di Berrettini (Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel), di Darderi (Cordoba) e di Sonego (Winston-Salem), con i doppi portati a casa da Bolelli-Vavassori (Pechino, Halle e Buenos Aires) e da Paolini-Errani (Roma, Linz e Pechino). Ventiquattro titoli in una stagione, cui si sono già aggiunti il terzo Slam di JS (il secondo in Australia), la finale di Bolelli e Vavassori a Melbourne e il successo in doppio ad Adelaide. I motivi per festeggiare non mancano. Una festa riservata ai tennisti e ai loro team, artefici di un riscatto che proprio le vittorie di Jannik hanno sollecitato e reso possibile. E poi, quando chiama un Presidente come Sergio Mattarella, più che mai presidente di tutti gli italiani, davvero non si può dire di no. Non è come rinunciare a Sanremo (che ha visto gli appassionati di tennis schierarsi dalla parte di Sinner). Al contrario, rischia di essere un no incomprensibile a tutti. Anche se vi sono dei motivi che hanno spinto verso questa decisione. Lo capisco… Essere uscito da una crisi fisica come quella che l’ha fatto tremare nel match contro Rune, mostrata in diretta a tutto il mondo, non può averlo lasciato tranquillo, anche se l’ha superata per poi vincere a Melbourne addirittura dominando. C’è il bisogno di staccare, di riposarsi, di mettersi l’animo in pace. Ma si tratta di poche ore, festose e felici.