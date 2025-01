“Sinner? Bianco come un lenzuolo, poi l’abbiamo buttato in campo”

Cahill sul malore che ha colpito Sinner all'Australian Open

Sinner ha voluto glissare sulla vicenda, godendosi il trionfo e il meritato riposo - salterà il torneo di Rotterdam -. Il suo tecnico, Darren Cahill, ha invece raccontato qualche dettaglio in più ai microfoni di Supertennis: "Jannik era bianco come un lenzuolo. È stato fortunato a farcela, aiutato da diverse pause, con la partita giocata nel caldo della giornata. Stava piuttosto male. Non sapevamo se sarebbe sceso in campo, era malato. Sapevamo dal giorno prima che non si sentiva bene, quindi è andato a letto presto. Abbiamo annullato il suo allenamento, credo che dovesse giocare verso le 14.30. Avevamo prenotato un riscaldamento per la mattina e lo abbiamo annullato e spostato a mezzogiorno e quando si è presentato in campo sembrava bianco come un lenzuolo. Abbiamo annullato tutti gli allenamenti, siamo andati dal dottore e gli hanno dato dei gel per aumentare la sua energia. Si è riposato, ha fatto un bagno ghiacciato per ripartire e quindi lo abbiamo buttato in campo senza riscaldarsi“.