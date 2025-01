Berrettini da leader al Quirinale, battuta su Sinner: “C’è un ragazzo altoatesino…”

Malagò: "Complimenti a Binaghi". E su Sinner...

Alle parole di Mattarella sono succedute quelle del presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Grazie signor presidente. Siamo orgogliosi di celebrare insieme l'Italia che vince, che trasmette messaggi positivi, che onora la nostra bandiera e fa suonare nel mondo l'Inno di Mameli. Stavolta non abbiamo solo i Fratelli d'Italia ma anche le Sorelle d'Italia. Siamo orgogliosi di celebrare una fantastica e inedita doppietta ottenuta dal tennis italiano. L'Italia è ormai diventata una nazione leader in questo sport. Bisogna fare i complimenti alla federazione e al presidente Binaghi". Sull'assenza di Sinner: "Se uno ha degli impedimenti... non aggiungo altro. Dispiace sempre, l'atmosfera è stata comunque bella, non aggiungo altro".

Le parole di Binaghi

E proprio il presdiente della Fitp ha aggiunto: "Queste vittorie sono ancora più importanti, lo sono perchè il tennis è più importante, popolare e praticato di prima. Con i nostri dirigenti abbiamo le idee chiare, pensiamo di poter far crescere il tennis italiano ed è il nostro contributo per un paese migliore. Ci manca un unico grande sogno, a maggio assieme a Sport e Salute organizzeremo una memorabile edizione degli Internazionali d'Italia. Sono quasi cinquant'anni che un italiano o un'italiana non vincono questa competizione. Sarebbe bellissimo vivere questa grande emozione accanto a lei". Binaghi ha continuato: "La Billie Jean King Cup e la Coppa Davis sono manifestazioni molto prestigiose e che nel passato sono state vinte da altre nazioni grazie ai successi di un campione solitario. Però è ben altro il valore, come in questo caso, quando si raggiunge l'obiettivo grazie ad un lavoro di squadra e grazie all'armonia di un gruppo di amiche e amici che riescono ad esaltarsi nel tenere alto l'onore del nostro paese. Questo ci permette di dare un bellissimo esempio alle nuove generazioni, che apprezzano il valore dell'amicizia e della lealtà". Poi un passaggio su Sinner: "Sono estremamente dispiaciuto per quello che è successo. Naturalmente non ci dobbiamo dimenticare di quello che abbiamo visto in televisione sette giorni fa, dieci giorni fa. E quindi la situazione psicofisica del ragazzo richiede estrema attenzione. Ciononostante in un'occasione come questa, pur capendo tutto questo, ci avrebbe fatto immensamente piacere, naturalmente, poter festeggiare con lui che è il numero uno".