Djokovic si sfoga: “La gente scrive il mio necrologio, il primo è mio padre”

A causa dell'infortunio patito al tendine del ginocchio, Novak Djokovic non sarà in campo nella sfida di Coppa Davis della Serbia contro la Danimarca. Il 24 volte vincitore di un torneo Slam si era ritirato nella semifinali dei recenti Australian Open dopo aver perso il primo set della sua semifinale contro Alexander Zverev lamentando problemi fisici e attirando i fischi di alcuni tifosi al Melbourne Park, un atteggiamento che non è piaciuto al 37enne fuoriclasse di Belgrado, che ha poi pubblicato una foto della risonanza magnetica del suo tendine del ginocchio sinistro con la seguente didascalia: "Ho pensato di pubblicarla qui per tutti gli 'esperti' di infortuni sportivi che sono là fuori". La Serbia giocherà contro la Danimarca in un match di qualificazione al primo turno di Davis, che inizierà venerdì. "Siamo indeboliti dal fatto di non giocare con Novak, ma puntiamo comunque alla vittoria - ha commentato il capitano della Serbia Viktor Troicki - I danesi hanno un grande giocatore come Holger Rune, ma anche i nostri sono grandiosi e credo nella mia squadra”.