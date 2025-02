Sinner, adesso anche Alcaraz alza le mani! “Capisco che la gente discuta…”

Alcaraz su Sinner

Interrogato anche sull’assenza di Sinner, Alcaraz non si è detto sorpreso: «Lo capisco, so quanto sia difficile restare in salute dopo uno Slam in cui si arriva in fondo. Immagino non si sia sentito pronto per giocare così presto un altro torneo, è stato intelligente. Jannik ha dimostrato di essere il migliore in questo momento, è pazzesco tutto quello che sta facendo. Capisco che la gente discuta su chi sia il migliore tra noi due, però per me e per i tennisti che lo affrontano Jannik è sicuramente il più forte. Non ha alti e bassi, in ogni torneo a cui partecipa o arriva in finale o solleva il trofeo».