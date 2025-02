Simona Halep annuncia il ritiro a 33 anni: l’ex numero 1 ha vinto due Slam

Cluj-Napoca (Romania) - Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti supera il primo turno nel main draw del Transylvania Open, il WTA 250 di Cluj-Napoca, il principale torneo in calendario in Romania, in programma fino a domenica sul duro (montepremi 275.094 dollari). La tennista romagnola, numero 66 del mondo, ha travolto all'esordio la beniamina di casa ed ex numero 1 Wta Simona Halep , oggi 868ª, per 6-1 6-1, che al termine del match ha annunciato il proprio ritiro dal tennis. Negli altri match del primo turno la Blinkova si è imposta contro la Sorribes Tormo 6-2 6-2, la Bogdan contro Burrage 6-2 6-3, la Sasnovich contro la Bouzas Maneiro 6-7(0) 7-5 6-4, la Danilovic contro la Parks 6-3 6-3, la Golubic contro la Rus 7-5 4-6 7-6(10) e la Potapova contro la Grabher 6-4 6-0.

La conferenza di Simona Halep

"È stata un’avventura bellissima: sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam, insomma tutto quello che avevo sempre desiderato. Ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis e spero che voi ed io ci incontreremo ancora. Verrò a vedere il tennis il più spesso possibile, naturalmente continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro, e non è più possibile”. Con queste parole Simona Halep ha annunciato il ritiro dal tennis in conferenza stampa: "In questi giorni ho pensato spesso a quale sarebbe stato il mio futuro - ha detto la giocatrice rumena vincitrice di due Slam in carriera, condizionata da ripetuti problemi al ginocchio -. Stasera non so se è con tristezza o con gioia, o con entrambi questi sentimenti. Ho sentito di dover prendere questa decisione anche perché sono sempre stata onesta con me stessa e con il mio fisico, che non tornerà più ad essere quello che era. È difficile essere qui con quello che significa. Per questo ho deciso di venire qui a Cluj, di giocare davanti a voi e dire addio su un campo da tennis. Anche se la mia prestazione non è certo stata delle migliori ci ho messo l’anima e sono davvero felice che voi foste a vedermi. Mi meraviglierei del contrario: questa è stata l’ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere".

