Alcaraz, ma che fai? Il colpo che lascia Vavassori senza parole

ROTTERDAM (Olanda) - Carlos Alcaraz scenderà in campo oggi nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Rotterdam per affrontare Pedro Martinez. Agli ottavi lo spagnolo ha battutto nettamente Andrea Vavassori con il punteggio di 6-2, 6-1 in 63 minuti in un match dove il numero 3 al mondo ha ha piazzato il solito colpo da highlights. Infatti sul 40-0 e servizio al 2° gioco dell'incontro Andrea sferra una potente risposta in dritto anomalo prendendo le redini dello scambio, Alcaraz riponde in allungo, Vavassori entra con il dritto e lo spagnolo, preso in controtempo, tira fuori la magia: colpo dietro la schiena a lob! Vavsssori riesce nello smah ma solo di piazzamento sul quale, per, Alcaraz entra aggressivo con il rovescio lungolinea vincente per il 2-0.