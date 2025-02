Bellucci show! Dopo Medvedev anche Tsitsipas ko: è semifinale a Rotterdam

ROTTERDAM (Paesi Bassi) - Continua la corsa di Mattia Bellucci nell'"Abn Amro Open" , torneo Atp 500 con 2.563.150 euro di montepremi in scena sul veloce indoor della "Rotterdam Ahoy". Il 23enne di Busto Arsizio, numero 92 del mondo , proveniente dalle qualificazioni e capace di battere agli ottavi di finale il russo Daniil Medvedev, ha sconfitto ai quarti un altro big del tennis internazionale, ovvero Stefanos Tsitsipas , conquistando il pass per le semifinali della competizione in corso in Olanda. Bellucci ha sconfitto l'avversario greco, numero 12 del ranking internazionale e sesta forza del tabellone, col punteggio di 6-4 6-2. In semifinale l'azzurro affronterà l'australiano Alex De Minaur , 8 del mondo e terza testa di serie del seeding, che nei quarti ha superato il tedesco Daniel Altmaier con lo score di 6-1 6-4. Per Bellucci quella di domani sarà la prima semifinale della carriera nel circuito Atp. Al momento, nella classifica live, il tennista lombardo compie un balzo in avanti di 24 posizioni , attestandosi al gradino 68 del ranking internazionale (miglior piazzamento di sempre).

Le parole di Bellucci

"All'inizio oggi non è che mi divertissi tanto. Dopo qualche game ho dovuto far qualcosa per cambiare questo atteggiamento. Sentivo comunque che stavo giocando un gran tennis e sono riuscito ad apprezzare ogni momento del match. Settimana magnifica? Ho lavorato tanto con il mio coach, anche durante le partite. Ne abbiamo parlato con il mio coach (Fabio Chiappini, ndr) perché secondo lui a volte pensavo troppo in campo e invece bisognerebbe essere più liberi. Sta funzionando, sono molto contento dei miei progressi". La favola di Mattia Bellucci continua. Non aveva mai battuto un Top 20 prima dell'Atp 500 di Rotterdam, qui ne ha sconfitti due di fila: "Ora Alex De Minaur? È una grande sfida perché contro i grandi avversari che incontro qui non sempre mi sento all'altezza. Contro Tsitsipas, quando sono andato a servire per chiudere il primo set, ho avvertito un po' le gambe pesanti", ha aggiunto Bellucci a Supertennis. Grazie a questo risultato incasserà almeno 128.785 dollari ed entrerà per la prima volta tra i primi 70 del mondo. "Non penso tanto al prize money, sono ancora molto giovane, o alla classifica. La cosa davvero importante è continuare a giocare a certi livelli giorno dopo giorno, entrare in campo ogni giorno pensando di poter competere e di poter vincere anche contro questi avversari", ha concluso.

