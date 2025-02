"Sinner e Swiatek casi diversi, non possono essere paragonati”: Banka difende l’operato Wada

«Sono due casi completamente diversi, che non possono essere paragonati. Sia le sostanze che le circostanze sono diverse». Con queste parole Witold Banka , presidente della Wada , ha motivato la diversa linea tenuta dall’Agenzia Mondiale Antidoping nei confronti di Jannik Sinner e di Iga Swiatek , entrambi risultati positivi a sostanze proibite per contaminazione. In particolare il 40enne ex specialista dei 400 metri e dal novembre 2015 al novembre 2019 ministro dello sport e del turismo della Polonia ha commentato il mancato ricorso contro la sua connazionale (sospensione di un mese), precisando come non ci sia stato un trattamento differente rispetto al campione azzurro per il caso clostebol. «Abbiamo preso entrambe le decisioni dopo aver chiesto il parere di un esperto esterno – ha spiegato Banka in un’intervista al quotidiano Rzeczpospolita -. La procedura da parte nostra è stata la stessa di qualsiasi altro caso disciplinare».

Sinnek-Swiatek, la difesa di Banka

In sostanza sulla questione Swiatek (positiva alla trimetazidina) la Wada «ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell’atleta fosse ben dimostrata, che la decisione dell’Itia fosse conforme al Codice mondiale antidoping e non ci fossero basi ragionevoli per appellarsi». Al contrario nei confronti del 23enne di Sesto Pusteria, positivo a marzo 2024 per una contaminazione da Clostebol ma poi scagionato da un processo condotto sempre dall’International Tennis Integrity Agency, è stato presentato ricorso al Tas con richiesta di una sanzione da 1 a 2 anni di squalifica. «Non posso entrare nei dettagli perché siamo parte in causa. Non mettiamo in dubbio che Sinner non abbia assunto deliberatamente sostanze dopanti – ha ribadito Banka - ma richiamiamo l’attenzione sulla responsabilità dell’atleta per le azioni dei suoi collaboratori. Un atleta professionista è responsabile anche delle attività del suo staff e questa è la quintessenza dell’antidoping. Una traccia di trimetazidina in un medicinale contenente melatonina, come nel caso di Swiatek, è una cosa, mentre lo steroide contenuto nell’unguento utilizzato dal suo più stretto collaboratore è qualcosa di completamente diverso. L’unica cosa che accomuna questi casi è il fatto che stiamo parlando di due dei migliori tennisti del mondo».

La deposizione della Wada

In vista del processo del 16 e 17 aprile a Losanna (riesaminate tutte le prove presentate) la Wada ha già depositato la sua memoria di appello, ora toccherà a Sinner, chiamato a dimostrare, ancora una volta, di non essere stato negligente per il comportamento dell’ex preparatore Umberto Ferrara e soprattutto dell’ex fisioterapista Giacomo Naldi, poi allontanati. Ora come ora il match più difficile per il n. 1 del mondo.