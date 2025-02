Bellucci si arrende a De Minaur: il sogno Rotterdam si ferma in semifinale

ROTTERDAM (Olanda) - Lo scorso anno la vittoria di Jannik Sinner in finale contro De Minaur a consegnare all'altoatesino e all'Italia il trono di Rotterdam. In questo 2025, senza il numero 1 del mondo, il sogno azzurro di Mattia Bellucci si ferma ad un passo dall'ultimo atto, proprio contro il tennista australiano. Sarà infatti Alex De Minaur, numero 8 del ranking, a giocarsi la finale del torneo Atp 500 grazie al netto successo contro il 23enne di Busto Arsizio in 6-1, 6-2 dopo poco più di un'ora di gioco.