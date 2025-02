Bellucci, per ora De Minaur è troppo: gli applausi dell'australiano 

Forse non sarà la finale più attesa dal grande pubblico a inizio torneo (assente Sinner , detentore del titolo, niente Medvedev , campione 2 anni fa e n. 2 del seeding), ma sarà quella tra i giocatori più in forma. Oggi alle 15.30 Carlos Alcaraz e Alex de Minaur si contenderanno il titolo a Rotterdam : da una parte il n. 3 del mondo, terzo spagnolo in 52 edizioni dell’ABN Amro Open a raggiungere la finale (dopo Rafa Nadal nel 2009 e il suo coach, assente in Olanda, Juan Carlos Ferrero nel 2004); dall’altra il prossimo n. 6, reduce dal miglior inizio di stagione 2025. De Minaur con 11 vittorie su 12 (la sconfitta, come l’anno scorso in finale a Rotterdam, contro la bestia nera Sinner all’Australian Open), ha vinto più partite di chiunque altro nelle prime settimane dell’anno, ponendo crudelmente fine alla favola di Mattia Bellucci .

La partita e le dichiararazioni

Una partita di fatto mai iniziata, con il classe 1999 di Sydney che ha lasciato per strada soltanto un punto nei primi due turni di battuta – vinto dall’azzurro con un tweener tanto spettacolare quando estemporaneo. E ha ottenuto subito il break. Bellucci chiudendo sotto 6-1 il primo set, ha pagato un po’ di tensione e comprensibile desuetudine a questi livelli («è stato difficile attivarmi prima del match, mi sono sentito un po’ pigro»). De Minaur ha sempre mantenuto una velocità di crociera altissima, allungando gli scambi ogni volta che ne aveva l’opportunità e dimostrando di aver fatto bene i compiti a casa. «Ho seguito Mattia per tutta la settimana, ha giocato un tennis incredibile e arrivava a questa partita con grande fiducia - ha detto “Demon” - Analizzando i suoi incontri qui, ho capito che cosa potesse dargli fastidio». Così effettivamente è stato. E Bellucci con grande onesta ha constatato la netta superiorità del suo avversario. «È stato davvero bravo, ho preso una bella imbarcata - ha ammesso Mattia, che però non dimentica quanto di eccezionale fatto nei giorni precedenti -. Durante questa settimana ho capito di avere le carte in regola per lottare con tutti. L’obiettivo sarà giocare con continuità queste partite, a cui non sono ancora abituato».

La vittoria di Alcaraz con Hurkacz

Anche a un altro ragazzo, seppur su un piano leggermente diverso, mancava l’abitudine a un tipo specifico di partite. Per la prima volta in carriera, infatti, Carlos Alcaraz giocherà una finale su cemento indoor, nonostante un inizio shock contro Hubert Hurkacz. Il polacco ha giocato quasi mezz’ora su una nuvoletta, tra prime a 230 km/h, angoli clamorosi e una leggerezza impressionante anche nei pressi della rete. Il n. 21 del mondo si è costruito tantissime opportunità, su tutte quel 4-1 0-40 che si è incredibilmente trasformato in 6-4 per Carlitos («sapevo che prima o poi sarebbe calato», dirà lo spagnolo). Fino a quel momento Alcaraz aveva conquistato solo 9 dei primi 31 punti, poi è entrato in partita e ha progressivamente tolto certezze al suo avversario. Nonostante le innumerevoli chance sprecate (uno su sei sulle palle break, in quattro turni di risposta differenti), Hurkacz è rimasto attaccato alla partita, salvando tre break point in avvio di secondo set e trascinandolo al tie-break, dove Alcaraz gli ha regalato gli ultimi tre punti. Non bastano però gli omaggi del murciano, ripartito fortissimo a inizio terzo set conquistando 12 dei primi 13 punti e bravo a chiudere 6-4 6-7 (5) 6-3. «Si parla molto dei miei risultati sul cemento indoor, ma io resto convinto di poter fare bene anche qui». Oggi pomeriggio la prova del nove, mentre Jannik Sinner si allena sereno a Montecarlo per il rientro a Doha.