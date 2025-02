Bolelli-Vavassori trionfano a Rotterdam! È il 2° sigillo stagionale

ROTTERDAM (Olanda) - Simone Bolelli ed Andrea Vavassori (coppia numero 3 al mondo) si aggiudica il torneo Atp 500 di Rotterdam battendo in finale il belga Sander Gille ed il polacco Jan Zielinski. La coppia azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-6 dopo 81 minuti alzando al cielo il 5° titolo insieme nonché il 2° stagionale dopo il 250 di Adelaide.

Il primo set viene deciso sulla palla break annullata al 2° gioco che ha poi spinto Simone ed Andrea a piazzare un parziale d 13 punti a 2 per portarsi 4-1 (doppio break) e chiudere 6-2 in 28'. Secondo set più combattuto e la coppia polacca-belga trova il suo primo breal al momento chiave ovvero il 1° gioco per i 6-4 e portare la partita al Match Tie-break. Gli azzurri non si scompongono, trovano il mini-break confermandolo per portarsi sul 5-2 trovando il secondo e decisivo mini-break sull'8-5 per chiudere poi 10-6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA