Alcaraz fa suo Rotterdam: De Minaur sconfitto per il primo trofeo stagionale

ROTTERDAM (Olanda) - Carlos Alcaraz alza il primo trofeo del suo 2025 vincendo il torneo Atp 500 di Rotterdam. Lo spagnolo numero 3 al mondo ha battuto l'australiano Alex De Minaur (numero 8 al mondo e finalista l'anno scorso) con il punteggio di 6-4 , 3-6 , 6-2 in un'ora 54 minuti . Per Alcaraz si tratta del 17° titolo in carriera, 1° indoor.

Nel primo set fa tutto Alcaraz: break a 0 al 3° gioco, contro-break subito a 0 all'8° e nuovo break (questa volta a 15) per andare a servire e chiudere la frazione 6-4 in 35'. De Minaur però non si scompone e reagisce subito strappando la battuta ad Alcaraz per portarsi sul 3-0 nel 2° set, lo spagnolo rischia anche il doppio break ma non riesce comunque a rientrare nella frazione vinta 6-3 dall'australiano. Il numero 3 al mondo è chiamato ad alzare il suo livello e lo fa: tiene il servizio sul 3-2 e lo strappa con prepotenza all'avversario per poi confermarlo sul 5-2 e chiudere al game successivo (parziale di 14 punti a 4 dalla parità al 5° gioco)