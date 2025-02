Bronzetti battuta in finale a Cluj: Potapova rimonta e trionfa al terzo set

CLUJ (Romania) - Nulla da fare per Lucia Bronzetti nella finale del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca, andato in scena sul duro della Romania. La tennista romagnola, 26enne, numero 72 del mondo, si è arresa di fronte alla russa Anastasia Potapova, testa di serie numero 1 del seeding e numero 32 del ranking internazionale, col punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in 2 ore e 4 minuti. Per l'azzurra quella odierna era la quarta finale a livello Wta della carriera. Fin qui ha vinto "soltanto" il torneo di Rabat nel 2023; mentre ha perso all'ultimo atto sia a Palermo nel 2022 che a Bad Homburg nel 2023. La Bronzetti da domani dovrebbe salire al gradino 56 della classifica Wta

