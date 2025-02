Bill Gates esalta Sinner a Che Tempo Che fa: “Meraviglioso, è davvero una stella"

Jannik Sinner e il fan che non ti aspetti. Il campione azzurro, reduce dal bis all'Australian Open, dove ha difeso il titolo in finale contro il suo "vice" Alexander Zverev, ha raggiunto e conquistato un numero sempre maggiore di sostenitori, complice l'inarrestabile conquista di trofei che hanno contribuito a scrivere un capitolo inedito nella storia del tennis italiano. E così, a professarsi un sinnerista, è un appassionato speciale che nel suo settore è stato anch'egli numero uno al mondo. Si tratta di Bill Gates, ex uomo più ricco del pianeta, che ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa', ha confessato di essere un grande estimatore del leader del ranking mondiale.