Sinner non c’è, Alcaraz ci scherza su: “Non posso certo dire che…”

Quando il gatto non c’è, i topi ballano! Non che Carlos Alcaraz sia proprio un topolino qualunque – 17 titoli a 21 anni (tra cui 4 Slam) – ma dopo il comprensibile forfait da Rotterdam di Jannik Sinner lo spagnolo era diventato il chiaro favorito della vigilia. "Non posso certo dire che mi sia mancato!" ha scherzato Carlitos dopo aver ottenuto il suo primo titolo su cemento indoor, che indubbiamente sarebbe stato molto più difficile da raggiungere se in tabellone ci fosse stato anche il n. 1 del mondo. Sinner però non c’era e Alcaraz è stato il più bravo di tutti ad approfittarne, pur lasciando spesso a desiderare in quanto a continuità di rendimento. I colpi da highlights non sono mai mancati, così come i passaggi a vuoto, specie al primo turno contro Van de Zandschulp e in semifinale contro un Hurkacz a tratti stellare, che avrebbe anche potuto rifilargli un 6-0 nel primo set, ma contro cui non avrebbe mai dovuto perdere il tie-break del secondo.