Sinner n.1 da 36 settimane, eguaglia Alcaraz e sta per superarlo: alla faccia della Wada

10 febbraio 2025: Jannik Sinner è ufficialmente il N.1 del mondo da 36 settimane, tante quanto lo è stato Carlos Alcaraz . Ma il 17 febbraio le settimane da leader dell'azzurro saliranno a 38 e, nonostante il successo del rivale a Rotterdam , grazie al quale ha recuperato mille punti in classifica, l'italiano conserverà 4.020 punti di vantaggio. Inoltre, mentre Alcaraz dovrà difendere il titolo di Indian Wells e, a seguire, ci saranno Roland Garros e Wimbledon, proprio dal 17 febbraio, nell'Atp 500 in Qatar, Sinner potrà recuperare i 500 punti persi non partecipando al torneo olandese. Fatti i calcoli, fino all'Open di Miami (16-30 marzo) il primo posto in classifica sarà al riparo, avendo Jannik meno punti da difendere rispetto ad Alcaraz e a Zverev .

Alla faccia della Wada

Alla faccia della Wada. Perché, il 16 e il 17 aprile, la partita davanti al Tas sarà tutta da giocare, checché ne dica il presidente della Wada, Witold Banka, secondo il quale Sinner dovrebbe essere squalificato, non per doping e ci mancherebbe altro, ma per negligenza in quanto responsabile del suo staff. Peccato che la Wada non abbia usato lo stesso metro di giudizio per i 28 casi di positività riscontrati su 23 nuotatori cinesi nel gennaio 20221, sei mesi prima delle Olimpiadi di Tokyo, alle quali gli atleti parteciparono regolarmente e due di essi vinsero pure l'oro; un altro se lo sono presi ai Giochi di Parigi. E questo, a Banka e alla sua organizzazione lo ricorderemo sempre, come hanno fatto gli americani che, per protesta contro la Wada, le hanno tagliato i fondi, bloccando il versamento di 3,6 milioni di dollari.