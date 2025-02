Alcaraz e Djokovic all’assalto di Sinner

Appuntamento a Doha per tre big del circuito mondiale come Djokovic , Alcaraz e ovviamente Sinner . Ci arriveranno attraverso percorsi diversi. Novak Djokovic , come i “giovincelli”, ha voglia di bruciare le tappe. Tre settimane fa l’ex numero 1 ATP, ora numero 7, era costretto alla resa al termine del primo set perso contro Alexander Zverev nella semifinale degli Australian Open , causa un problema muscolare con tanto di foto sui social a certificarne la veridicità. Si pensava a uno stop più lungo e invece è stato lui stesso a dire che tutto è superato mediante un’intervista al sito Vijesti : «Lo strappo al muscolo è guarito quasi al 100%. Ho il via libera dal team medico che mi consente di allenarmi e preparami per l’appuntamento. Il torneo di Doha è previsto tra sette giorni, quindi sto rispettando il programma. Grazie a Dio sono riuscito a riprendermi rapidamente. Nell’ultimo periodo ho avuto un po’ più di infortuni rispetto ai primi 15 anni della mia carriera. Probabilmente questo arriva con l’età, ma il mio corpo mi ascolta ancora, così come è ancora ardente il desiderio di raggiungere nuovi obiettivi. Ecco perché spero di vincere, sia la prossima settimana a Doha che durante il resto della stagione».

Djokovic sogna il trofeo numero 100

Il focus principale di Djokovic, a oggi, è raggiungere il 100° titolo ATP, traguardo mancato lo scorso anno a ottobre quando ha perso la finale del Masters 1000 di Shanghai per mano di Sinner: «Spero che il 100° trofeo possa arrivare a Doha, lo inseguo da ottobre dell’anno scorso, vedremo. Arriverà quando dovrà arrivare. Per quanto riguarda i tornei dello Slam, è una sfida più grande, un’impresa più difficile, ma credo di potercela fare: se non credessi di poter competere a quel livello contro i migliori del mondo, non gareggerei più. Penso di aver dimostrato con la vittoria contro Alcaraz all’Australian Open che posso ancora competere per i trofei più importanti». «Sono in una fase della mia carriera a metà strada tra l’idea di godermi i risultati e quella a cui la mia carriera mi ha abituato, ovvero l’idea che solo vincere il trofeo sia soddisfacente. Nutro ancora passione e amore per lo sport e la competizione e sono grato per il sostegno che ricevo».

Alcaraz e la risposta su Sinner

Fresco di titolo, a Rotterdam, è invece Carlos Alcaraz che per la prima volta ha trionfato a livello indoor pur avendo dovuto lottare spesso in match finiti al terzo set: «Una delle cose sulle quali sto lavorando – ha detto – è rimanere forte mentalmente anche se i match possono presentare dei momenti difficili. Se sono sotto e sto perdendo, devo continuare a lottare. Rimanendo lì è possibile che le cose cambino. Sotto tale aspetto credo che il torneo di Rotterdam mi abbia insegnato molto e possa tornarmi utile». In conferenza stampa Carlos ha scherzato quando gli è stato chiesto se Sinner, inizialmente iscritto al 500 olandese, gli fosse mancato: «Ehm – ha risposto – non proprio». Avrebbe potuto essere una finale stellare: «Senza dubbio, avete ragione. Ha avuto le sue buone ragioni per non essere al via, lo capisco. Penso che avere anche lui per il torneo sarebbe stato grandioso. Però ho in mano il trofeo e non dirò che mi è mancato». Lo ritroverà a Doha e anche a Montecarlo, dal 5 al 13 aprile prossimi. L’annuncio ufficiale è arrivato sull’account Instagram del torneo monegasco che commentando una foto sorridente del numero 1 del mondo ha scritto su una story: «Questo sorriso è lo stesso che abbiamo noi quando pensiamo che ti accoglieremo tra meno due mesi» . Sinner non ci sarà invece a Monaco, la settimana dopo.