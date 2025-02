“Sinner il mio tennista preferito”: il video di Kyrgios e l'insulto

Quando Kyrgios elogiava Sinner

L'attuale numero uno del mondo non ha mai risposto ad alcuna provocazione e non ha intenzione di spendere il suo tempo in questo modo. "Non rispondo. Non ho fatto niente di sbagliato. Ecco perché sono qui. Ecco perché sto ancora giocando. Intorno a me ho persone che sanno esattamente cosa è successo e questo mi interessa" , ha spiegato prima dell'esordio agli Australian Open, dove ha poi trionfato conquistando il terzo Slam in carriera. Ma intanto sui social non si placa Nick Kyrgios che per essere ancora più diretto ha deciso di correggere il suo passato. Su X è apparso un vecchio video in cui Kyrgios pronuncia testuali parole: "Sinner è il mio giocatore preferito in questo momento" . Un utente ha pubblicato le immagini in questione ed è arrivato puntuale il commento dell'australiano per ribadire il suo nuovo punto di vista sull'azzurro: "Era prima che trovassero steroidi nel suo sistema" . Considerando la quantità minima trovata nel corpo di Sinner, sembra che Kyrgios non sappia davvero più a cosa appellarsi pur di far scalpore con le sue stoccate verso Jannik.